السبت القادم: افتتاح مؤتمر «مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة»

تنطلق السبت القادم أعمال المؤتمر العلمي الدولي مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة، الذي تنظمه كلية التربية الرياضية – أبوقير جامعة الإسكندرية، بالشراكة مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة (دراسا)، ويعقد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتستمر أعماله لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة.

يهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للحضور والاستماع إلى نخبة من المتحدثين والخبراء المتميزين من خلال جلسات البرنامج التى تتضمن محاور قيمة تمكن الحضور من التفاعل مع المواقف الجديدة بالقطاع الرياضي، والتعرف على الجديد في مجال والذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة، ودعم مستقبل الرياضة في الوطن العربي من جميع جوانبها، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من الأكاديميين والعاملين والباحثين في القطاع الرياضي والقطاعات المرتبطة بعلوم الرياضة.

كما يتضمن المؤتمر تكريم بعض الفئات التي تقدم جهودًا صادقة وإنجازات مهنية ورياضية متميزة، وإبراز جهود المتميزين على صعيد الرياضة العربية من العاملين في حقل التربية البدنية، وإحداث حراك في المنطقة العربية لأهم القضايا المتعلقة بعلوم الرياضة وكذلك تطوير المعرفة الرياضية وعرض التجارب والممارسات التطبيقية.

وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، اليوم، أنه سوف يتم تشكيل لجنة مركزية بجامعة الإسكندرية لتنظيم قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا الملتحقين بجامعة الإسكندرية لتسهيل إجراءات التقديم للدراسة بجامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن ذلك يأتى في إطار مبادرة "ادرس في مصر" تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار «الغندور» إلى أن جامعة الإسكندرية تعد من الجامعات الجاذبة للطلاب الوافدين الدارسين في مصر والشرق الأوسط نظرًا لتميزها وتفردها بالعديد من البرامج والتخصصات التعليمية، موضحًا أنه يشترط فى قبول الطالب الوافد أن يكون مستوفيًا لكل شروط القبول مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.