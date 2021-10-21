نحاتون من أنحاء العالم في سمبوزيوم لافيستا الدولى بالعاصمة الإدارية (صور)

تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، سمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت، بمشاركة 20 نحاتًا، من أمهر فنانى النحت فى العالم ومن الصف الأول للفنانين التشكيليين ومن عباقرة وعظماء النحت في العالم، من "ألمانيا، وإيطاليا، ورومانيا، وروسيا، وكسوفو، وجورجيا، وأوكرانيا، وصربيا، ونيوزيلاندا، وكوسوفو، وإسبانيا، وكوستاريكا، ومقدونيا، بجانب فناني مصر"، والذى انطلق فعالياته في 15 أكتوبر، لمدة 20 يومَا، في لافيستا سيتي بالعاصمة الادارية الجديدة.

نحاتون من أنحاء العالم في سمبوزيوم

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، ومنظم سمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت، إن سمبوزيوم العاصمة الإدارية الجديدة، يشارك فيه أمهر فنانى النحت فى العالم من الصف الأول ومن عباقرة وعظماء النحت بالعالم، خلال الفترة 15 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر المقبل، وتستخدم أعمال الفنانين في تحسين الصورة البصرية والذهنية للعاصمة الإدارية بأجمل الأعمال والمجسمات بأيدى كبار فنانين العالم على كتل من الرخام والحجر والجرانيت والحديد الخردة.

نحاتون من أنحاء العالم في سمبوزيوم

وأشار حميدة، إلى أن السيمبوزيوم يضم مجالات ومدارس مختلفة من النحت علي الرخام وكتل الأحجار الضخمة والحديد الخردة والأستانلس ستيل، مشيرًا إلى أنه تم عمل جوله سياحية لهم لزيارة معالم القاهرة السياحية والأهرامات والقاهرة التاريخية وبعض المتاحف المصرية.

وأكد الفنان التشكيلي محمد حميدة، أن سيمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت الذي تستضيفه العاصمة الإدارية، يضم برنامجًا سياحيًا للفنانين المشاركين بزيارة معالم مصر السياحية، ويتم تخصيص جائزة لأجمل 3 أعمال فنية للمشاركين في السيمبوزيوم.

نحاتون من أنحاء العالم في سمبوزيوم

وأشار "حميدة"، إلى أن السيمبوزيوم يعد الأول بالعاصمة ومتوقع استمرار تنظيمه لتحسين الصورة البصرية والذهنية والوصول بأجمل مشهد جمالى لها فنيًا وجماليات الفنون الجميلة، مؤكدًا أن هؤلاء الفنانين العالميين لهم أعمال فى العديد من عواصم ومدن العالم.

نحاتون من أنحاء العالم في سمبوزيوم

كان قد سبق لاوستراكا للفنون، تنظيم أكبر سيمبوزيوم نحت بالعالم، وإنشاء متحف وممشي عالمى بالممشي السياحى بمدينة الغردقة عام 2018، برعايه محافظ البحر الأحمر، وتجميل ميدان الصداقة بشرم الشيخ برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام وافتتاح المعرض للأعمال الفنية والمجسمات التي تم انجازها يوم 3 نوفمبر المقبل، وتكريم الفنانين المشاركين.

سيمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت (25)

سيمبوزيوم لافيستا الدولى للنحت (20)