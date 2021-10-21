الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد الدولى: اللقاحات قادرة على تغيير قواعد لعبة الانتعاش الاقتصادى

صندوق النقد
صندوق النقد

قال مدير الإدارة الأوروبية بصندوق النقد الدولي ألفريد كامر، إن اللقاحات هي العامل الأساس لتغيير قواعد لعبة الانتعاش الاقتصادي عالميًا.


وأضاف  مدير الإدارة الأوروبية بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلّا سيرا"، الإيطالية، اليوم الخميس، أنه في إيطاليا، وفي جميع أنحاء منطقة اليورو، لاحظنا استجابة قوية للغاية للأزمة، بعد ركود عميق ودعم نقدي ومالي استثنائي، بهدف الحفاظ على استقرار هيكل الاقتصاد، ومنع تدمير العمالة ورأس المال.

وأضاف "كامر" أن اللقاحات تغيّر قواعد اللعبة حقًا، فهي تسمح للنشاط الاقتصادي بعدم التوقف والنمو.. مشيرًا إلى أنه في هذه المرحلة، قامت إيطاليا بعمل استثنائي، حيث لقحت 80٪ من السكان القابلين للتطعيم، لكن هناك مزيدًا مما يتعين القيام به في بلدان أخرى في القارة، وبشكل خاص في أوروبا الناشئة، حيث معدلات التطعيم أقل بكثير.

الاوروبية العامل اللقاحات صندوق النقد جميع الإيطالية الاقتصاد

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وائل لطفي

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