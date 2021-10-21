الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مسن» يفقد حياته في مشاجرة مع زوجته بمدينة نصر.. والنيابة تُصدر قرارًا

مشاجرة
مشاجرة

تحقق نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، في العثور على جثة مسن سقط من الطابق التاسع بمنزله في مدينة نصر. 

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الصفة التشريحية للجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، واستدعاء زوجته لسماع أقواله في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة لمعرفة سبب الوفاة.

واستمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عثرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على جثمان شخص يدعى محمد.أ يبلغ 55 عاما، سقط من الطابق التاسع بمنزله الكائن بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

وقال أحد شهود العيان للواقعة، إنهم سمعوا صوت مشاجرة صاخبة بين المجني عليه وبين زوجته قبل ساعات من حدوث الواقعة، وفوجئوا بصوت ارتطام شيء ما على الأرض، فهرعوا إلى الخارج فوجدوا جثمان المتوفى وسط بركة من الدماء.

وأضاف بعض الأشخاص لاحظ زوجته المجني عليه تنزل من شقتها، وتتوجه ناحية الجثمان غير مكترثة بما حدث، والتقطت من جيبه بعض النقود والكروت البنكية، وصعدت مرة أخرى إلى شقتها، فأبلغ الأجهزة الأمنية عن الحادث.

مدينة نصر جثة مسن الطابق التاسع زوجته مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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