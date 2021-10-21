خدمات مكثفة وتحويلات مرورية.. تعرف على الشوارع والكباري المغلقة بالجيزة

أعلنت إدارة مرور الجيزة حالة من الاستنفار لإغلاق عدد من الشوارع والكباري بها لإنهاء أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق وإجراء صيانة وتصليحات.

غلق كلي لشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق شارع الهرم كليًا في تقاطع مع طريق المريوطية بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية لـ ميدان الجيزة، وذلك من صباح اليوم الخميس 21 أكتوبر حتى انتهاء أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، مع إجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات، للتسهيل علي المواطنين، في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فأنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو الأنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من 370م وبعرض ما يقرب من 18م.

تحويلات مرورية في شارع الهرم

وتشمل التحويلات المرورية في شارع الهرم، تحويل حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينًا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي الى منطقة أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى، والسير يمينًا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقًا) استكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينًا اتجاه شارع نعمة الله وصولًا حتى شارع الأهرام .

وأيضًا تحويل حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها ما يقرب من 900م تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، ثم الدخول يمينًا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

تحويلات كوبري الساحل

كما أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية مطلع كوبري الساحل، وتأتي الأعمال في الاتجاه القادم من ميدان "الكيت كات" ومناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة "كمرحلة أولى" لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأضافت الإدارة أن الأمر يستلزم غلقًا جزئيًا لمطلع كوبري الساحل، وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الخميس حتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 23/10/2021، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل وأن تتم أعمال الغلق الجزئي بالتبادل خلال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور.

غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني

وتجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام بدأت من صباح اليوم الخميس، في إطار استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وتستلزم الأعمال إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق عدد حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الخميس حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

غلق كلي في شارع البحر الأعظم

كما عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع بدء تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

ويأتي الغلق الكلي لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديدًا عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي، وذلك لمدة "6 أيام" تنتهي في الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 24 الجاري على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.. دون تعطيل الحركة المرورية.

تحويلات الطريق الدائري

وقررت إدارة المرور بالجيزة، غلق منزل شارع البحر الأعظم فى القادم من اتجاه المريوطية الى أعلى كورنيش النيل لمدة شهرًا كاملًا لتوسعة الطريق الدائري، وسط انتشار الخدمات، ويتم تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتوسعة الطريق الدائري، وتزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري فى المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادي بطول حوالي 1.400 كيلو.