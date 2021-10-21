الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بواسطة طائرة مسيِّرة..

الأردن يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات قادمة من سوريا

شحنة مخدرات قادمة
شحنة مخدرات قادمة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس، إحباط تهريب شحنة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا إلى الأردن.

ووفقًا لما ذكرته قناة المملكة الأردنية، أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم  الخميس، -على إحدى واجهاتها- محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيِّرة بدون طيار، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حسبما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وبيِّن المصدر، أنه من خلال الرصد والمتابعة، تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.

وأكد المصدر، أن "القوات المسلحة الأردنية، ستضرب بيدٍ من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

القوات المسلحة الأردنية الأردن سوريا طائرة مسيرة مخدرات

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