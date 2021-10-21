الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدين الهجمات الأثيوبية الجديدة ضد تيجراي وتدعو لوقف الأعمال العدائية

أرشيفية
أرشيفية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، إثيوبيا لقيامها بتصعيد جديد للعنف في البلاد، بعد أن شن الجيش الإثيوبي ضربات جوية جديدة في منطقة تيجراي.

و قال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أمس، "يجب على الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وقف الأعمال العدائية وبدء الحوار الآن" وفقا لما نقلته شبكة دويتشه فيله الالمانية.

يأتي هذا فيما قال خبراء لوكالة رويترز للأنباء إن الغارات الجوية التي تشنها القوات الإثيوبية تهدف لإضعاف المعارضة الممثلة في إقليم تيجراي.

يأتي هذا فيما نفذت الحكومة الإثيوبية غارة جوية ثانية على منطقة تيجراي، أمس، لتصعيد حملتها لإضعاف قوات إقليم تيجراي في حرب مستمرة منذ عام تقريبا، وقال تلفزيون تيجراي إن الهجوم استهدف وسط المدينة.

بينما قال شاهدان ومصدر إنساني في ميكيلي،  لرويترز، إن الضربة الأخيرة استهدفت شركة للهندسة الصناعية، وهي مجمع مصانع تعتقد الحكومة أنه يدعم جبهة تحرير تيجراي.

وقال تلفزيون تيجراي إنه أصيب خلال الغارة الأخيرة تسعة مدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وقال طبيب في مستشفى إيدر الرئيسي في تيجراي، إن الانفجار حطم نوافذ المستشفى والتي تقع على بعد كيلومتر واحد من شركة الهندسة الصناعية التي تم استهدافها، وألحقت أضرارا بالمنازل المجاورة.

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