الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين.. إضراب شامل فى بلدية أم الفحم بسبب ارتفاع جرائم القتل

إضراب شامل فى بلدية
إضراب شامل فى بلدية أم الفحم

أعلنت بلدية أم الفحم داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الأربعاء، الإضراب العام والشامل، غدا الخميس، احتجاجا على جرائم القتل.

جاء ذلك في بيان صادر عن البلدية، عقب جلستها الطارئة التي بحثت فيها سبل التصدي لجرائم القتل التي وقعت في المدينة وراح ضحيتها ثلاثة شبان.

وأضاف البيان أن الإضراب يشمل المحلات التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والمدارس، باستثناء التعليم الخاص، داعيا أهالي المدينة إلى الالتزام به.

ودعا البيان أئمة وخطباء المساجد إلى تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأوضاع التي تمر بها المدينة، وتغليب لغة الحوار والنقاش والعفو والصفح والتسامح بين الناس.

 كذلك دعا البيان إلى وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة، السبت المقبل، وتوجهت البلدية في بيانها لأهل الخير والإصلاح أيضا لأخذ دورهم في الإصلاح بين الأطراف المتخاصمة.

وأوضح البيان أن المجلس البلدي، ناقش تدهور الأوضاع وفقدان الأمن والأمان في البلد مؤخرا، موضحا أن عدد القتلى في المدينة وصل منذ بداية العام الجاري، إلى ثمانية شبان.

بلدية أم الفحم أراضى48 فلسطين إضراب شامل جرائم القتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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