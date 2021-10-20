مصر وسلوفينيا تبحثان أوجه العلاقات الثنائية فى المجالات كافة وسبل تطويرها

عُقدت اليوم الأربعاء بالقاهرة جولة مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا، حيث ترأس الجانب المصري السفير بدر عبدالعاطي، مساعد الوزير للشئون الأوروبية، فيما ترأس الجانب السلوفيني مدير عام الشئون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية السلوفينية أرنيج مولر، الشق الثنائي لجولة المشاورات.

وتناول الجانبان أوجه العلاقات الثنائية في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسبل تطويرها وتعميقها بما يخدم مصالح شعبي البلدين، ولا سيما سُبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبالأخص فيما يتعلق بالفرص المتاحة للشركات السلوفينية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما استعرض الجانبان، أوجه العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي في ضوء رئاسة سلوفينيا الحالية للاتحاد، وما شهدته من زخم كبير في أعقاب الزيارة الأخيرة الناجحة لوزير الخارجية سامح شكري لبروكسل في يوليو 2021.

وعلى صعيد آخر، ترأس السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الشق الخاص بالعلاقات والقضايا الإقليمية في جولة المشاورات، بحضور نواب مساعدي وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، والهجرة واللاجئين، وغرب ووسط آسيا، وليبيا، ووحدة مكافحة الإرهاب.

وتركز اللقاء على الموقف المصري إزاء أبرز قضايا المنطقة بما في ذلك جهود دفع مسار السلام في الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة الليبية، وقضية سد النهضة الإثيوبي، بالإضافة إلى الأوضاع في أفغانستان، والسودان، والعلاقات بين الاتحاديّن الإفريقي والأوروبي.

ومن جانبه، استعرض الجانب السلوفيني أبرز محددات سياسته الخارجية، والاهتمام الذي توليه بلاده لسياسة الجوار الأوروبي جنوب المتوسط، وأولويات السياسة الخارجية السلوفينية تجاه دول البلقان والقضايا المختلفة.

وشهدت المشاورات اتفاقًا في الرؤى بين الجانبين تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية الاستمرار في عقد المشاورات بصفة دورية.