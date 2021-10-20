الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. إطلاق برومو «مستر زيرو» الذى خطف الأنظار من نمبر 1 ونمبر 2

مستر زيرو
مستر زيرو

عقب صلح النجمين محمد رمضان صاحب أغنية " نمبر 1"، وأحمد الفيشاوي صاحب أغنية نمبر " 2" تم الكشف عن بوستر أغنية " مستر زيرو" أو" Mr 0" عبر السوشيال ميديا مصحوبة بعبارة ساخرة تداعب النجمين " هنشوف مستر زيرو هيعمل شو في " نمبر 1" و"نمبر 2 "، حيث من المقرر عرض البرومو الخاص بالأغنية مساء اليوم الأربعاء.

مستر زيرو

البوستر في ظاهره يعبر عن أغنية تسخر من كل الأرقام واشهرها "نمبر 1 " و "نمبر 2" وتغلب مستر زيرو عليهما وهي كلمات محمد إبراهيم وتوزيع جي فايز ولحن "مستر زيرو" الذي رفض الإفصاح عن شخصيته وتم تسجيل الأغنية داخل" onetake- studio " وهي إنتاج مقام ميوزيك ومن المقرر إطلاق برومو الأغنية مساء اليوم الأربعاء مع اسم المطرب الذي يعد مفاجأة العمل. 

وكانت أثارت الصورة التي نشرها المنتج العراقي سيف عريبي على حسابه بموقع إنستجرام تساؤلات عديدة حول العلاقة بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وهل تم الصلح بينهما، ونشر عريبي صورة تجمع كلا من محمد رمضان وأحمد الفيشاوي والمخرج حسام الحسيني.

وكتب عريبي معلقًا على الصورة "مادام فيه نمبر 1 ونمبر 2 .. لازم يبقى فيه… مستر زيرو soon" وهو التعليق الذي طرح تساؤلا جديدا حول إمكانية اشتراك محمد رمضان وأحمد الفيشاوي في عمل فني جديد وعن انتهاء الخلافات بينهما والتي استمرت لفترة طويلة بعد طرح الفيشاوي لأغنية بعنوان "نمبر تو".

السوشيال ميديا محمد ابراهيم محمد رمضان أحمد الفيشاوي سوشيال ميديا الفيشاوي ميوزيك اليوم الأربعاء

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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