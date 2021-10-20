الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوزراء السورى يدين التفجير الإرهابى بجسر الرئيس فى العاصمة دمشق

تفجير إرهابى فى سوريا
تفجير إرهابى فى سوريا

أدان مجلس الوزراء السورى، اليوم الأربعاء، التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس بدمشق، وأدى إلى مقتل أربعة عشر شخصا ووقوع عدد من الجرحى.

وأكد مجلس الوزراء السورى في جلسته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب السوري إلا إصرارا وتصميما على دحر الإرهاب متوجها بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

وأعلنت السلطات السورية ارتفاع عدد قتلى الانفجار المزدوج الذي استهدف حافلة مبيت قرب جسر الرئيس بالعاصمة دمشق إلى 14، وعدد من الجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري تفاصيل العملية الإرهابية التي تمت بعبوتين ناسفتين، أدت لانفجار الحافلة، وتفحمها بالكامل.

وقال المصدر إن حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من "جسر الرئيس" تعرضت لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، وسقوط عدد من الجرحى، مضيفا: أن عناصر الهندسة العسكرية، تمكنوا من تفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار.

وكان التفجير قد أسفر في حصيلة أولية عن سقوط 13 قتيلا، و3 جرحى فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن (8:07 ت. غ) مسئوليتها عن العملية الإرهابية.

ووقعت عدة هجمات هذا العام على مركبات للجيش في شرق سوريا شنها مسلحون يشتبه في أنهم من تنظيم داعش، ما زالوا ينشطون في المنطقة الصحراوية مترامية الأطراف.

غير أن الانفجارات في دمشق نادرة، منذ أن سيطرت القوات الحكومية على جيوب المعارضة في محيط المدينة.

وتوعدت الحكومة السورية على لسان وزير الداخلية السورى محمد الرحمون، بمحاسبة المسئولين عن التفجيرين، مشددا على أن سوريا لن تتوقف عن ملاحقة ودحر الإرهاب.

مجلس الوزراء السورى سوريا جسر الرئيس قتلى تفجير ارهابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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