سول: فقدان 9 أشخاص إثر انقلاب قارب صيد بالقرب من جزر دوكدو

فُقد 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب قارب صيد في المياه قبالة جزر "دوكدو" في أقصى شرق كوريا الجنوبية.

وقال مسئولون بخفر السواحل الكوري، في تصريحات أوردته وكالة "يونهاب" إن ثلاثة كوريين وأربع صينيين واندونيسيين اثنين مازالوا في عداد المفقودين إثر انقلاب السفينة على مسافة 168 كيلومترا شمال شرق "دوكدو".

وأرسل المكتب الإقليمي لخفر السواحل في "دونغ هيه" زوجًا من سفن الدورية، فيما يجرى خفر السواحل الياباني أيضًا عملية بحث في موقع الحادث، لكنه يواجه صعوبات بسبب ارتفاع الأمواج.

