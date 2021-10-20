حملات لضبط السائقين المخالفين وتعديلات مرورية لتحقيق السيولة بالدقهلية

شنت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع إدارة المرور حملات مكبرة للتأكد من التزام سائقين السرفيس بخطوط السير وعدم التلاعب فى الأجرة المقرر للركوب لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

حملات لضبط السائقين المخالفين



وكثفت إدارة مرور الدقهلية من تواجدها بالمواقف وعلى الطرق السريعه بنطاق المحافظة لضبط المخالفين و تيسير حركة المرور أمام السيارات.

حملات لضبط السائقين المخالفين



ونفذت إدارة المرور تعديلات بإلغاء إشارة الحماية المدنية بشارع جيهان بمدينة المنصورة ما يحقق السيولة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية بشأن توفير كافة السبل التى من شأنها تحقيق حياة كريمة للمواطن.

حملات لضبط السائقين المخالفين

جاء ذلك تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية و العميد هشام دياب مدير مرور الدقهلية و العقيد إسلام رمزى وكيل مرورالدقهلية و العقيد دكتور حاتم طه وكيل إدارة المرور و المقدم محمود اللوزى رئيس مباحث المرور

حملات لضبط السائقين المخالفين

من جهته، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم، على متابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، واستمرار تعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها .

حملات لضبط السائقين المخالفين

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والمراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخليةوالخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقينبتعريفة الركوب المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير المحددة،لمنع استغلال المواطنين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

حملات لضبط السائقين المخالفين

وناشد المحافظ المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حال حدوث أي زيادة في تعريفة الركوبلجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، على أي من الأرقام التالية (٠٥٠٢٣١٦٦٤٤- ٠٥٠٢٣٢٧٧٩٢ - ٠٥٠٢٣١٤٨٨٠) أو الخط الساخن الاتصال من الأرضي برقم (114).

حملات لضبط السائقين المخالفين



