الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطورات جديدة في خناقة «مصروفات المنزل» بالقليوبية

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة ببنها بحبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل زوجته وإصابتها بسلاح أبيض “سكين” في الرقبة، على إثر مشاجرة بينهما.
كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها 
وكانت منطقة اتريب دائرة قسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية قد شهدت واقعة طعن حيث قام زوج بطعن زوجته بسكين بعد أن طعنته هي الأخري في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مصروف المنزل، وتم نقل الزوجة في حالة خطرة إلى العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور قسم ثان، انتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها بمديرية أمن القليوبية وتبين من تحريات المباحث والمعاينة والفحص أن الزوج يدعى "ت ص أ" والزوجة تدعي "ا ع" وتبين أنهما يقيمان بمنطقة اتريب ببنها وأنه حدثت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت وعدم عمل الزوج الذي فصل مؤخرا من عمله.

 وتعدت الزوجه على الزوج فاستشاط غيظا وأمسك السكين من يدها وقام بطعنها في رقبتها نقلت على إثرها في حالة خطرة للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.
وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على الزوج، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التحفظ على السكين المستخدم في الواقعة.

قسم شرطة مستشفى زوجة مديرية أمن قتل زوجته مديرية أمن القليوبية سكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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