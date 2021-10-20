افتتاح معرض «كان ياما كان» للفنان عمر عبد الظاهر بسفر خان

يحتضن جاليري سفر خان للفن التشكيلي بالزمالك، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنان عمر عبد الظاهر، والذي يقام تحت عنوان "كان ياما كان "، ويستمر المعرض حتي 7 نوفمبر القادم.

وبحسب الناقد الفني صلاح بيصار، عن معرض الفنان عمر عبد الظاهر، "كان يا ما كان": سحر الجنوب فى أعمال الفنان عمر عبد الظاهر، لاتخفى تلك الروح التعبيرية القادمة من هناك . من عمق النوبة بلمسة حديثة. وهو ابن أصيل من ابنائها وفنان يعكس فى أعماله سخاء المشاعر وروح المودة التى تسرى بين شخوصه وأبطال لوحاته فى عشرات الصور من الحياة اليومية هناك من العجين والخبيز، وحركة البيع والشراء.

من حسناواته السمراوات بائعات الفاكهة والسمك والخضروات وبائعى البطيخ والعرقسوس فى الأمسيات المقمرة، والدندورمة والفول، وفى لحظات الأنس والسمر، ولحظات التوحد مع صوت الست أم كلثوم ولحظات السعادة مع العروس فى ليلة الحنة.

إنها دنيا تتسع للكثير من الصور محتفظة بما كان ومازال قائما هناك ..لكن الجميل تلك اللمسة المفرحة وهذا الإيقاع الخاص. لمسة مفعمة بالانتماء وعمق التعبير .

يشار إلي أن الفنان التشكيلي عمر عبد الظاهر، أقام العديد من المعارض الخاصة، عبر مسيرته الفنية الحافلة، نذكر من بينها: معرض بأتيليه القاهرة 1998 - معرض بقاعة أخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 2000 - معرض بقاعة أرابيسك 2000 ، 2002 - معرض بقاعة بيكاسو 2001.

- معرض بقاعة إخناتون ( 3 ) بمجمع الفنون بالزمالك 2003 - معرض بقاعة خان المغربى 2003 ، 2005 - معرض بقاعة كريم فرانسيس 2004 ــ معرض بمجمع الفنون بالزمالك 2004 - معرض "ليلة الدخلة" بجاليرى ( لوت 17 ) 2009 - معرض "حسن ونعيمة" بقاعة ( لوت 17 ) يناير 2010 - معرض بقاعة كحيلة 2012 - معرض بقاعة جرانت 2014 - معرض بقاعة آرتس مارت 2015 - معرض "هبة النهر والبحر" بجاليرى خان المغربى بالزمالك يناير 2018- معرض بجاليرى خان المغربى بالزمالك إبريل 2019.

وعن المسيرة الفنية للفنان عمر عبد الظاهر، تقول الناقدة الفنية "نجوي صالح": يعيش عمر عبد الظاهر النبض اليومى لحياة أصيلة فى أسوان، جعلت التعبير الفنى عنده أكثر جرأة وتلقائية، وقد يكون نابعاً من عدم دراسة أكاديمية عميقة، ولكن نابعاً من كونه ابناً ترى عينه وتمتصه وتضع إحساسه النقى على اللوحة، فى حس طفولى ساذج، وتلك السذاجة هى التى تضيف هذا الوهج الساخن الذى يميز لوحة عمر عبد الظاهر، فهو لا يخاف من ألوان متضادة، ومتنافرة ولا زخارف متداخلة ومتجاورة.

