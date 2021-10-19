رئيس الحكومة اللبنانية يناشد أهالي بلدة وادي الجاموس بتغليب الحكمة ووقف أعمال العنف

ناشد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أهالي بلدة وادي الجاموس في عكار (شمالي لبنان) تغليب الحكمة والعقل والتوقف عن أعمال العنف الدموية والثأرية، مشددا على أن تلك الأعمال لا تفيد بشيء سوى تعميق الشرخ من دون أن تفضي إلى حل جذري للخلافات القائمة.

وتابع ميقاتي مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون تفاصيل الإجراءات التي اتخذها الجيش لضبط الوضع وتثبيت الهدوء في البلدة، وتقدم ميقاتي بالتعازي لذوي الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

كانت قيادة الجيش اللبناني قد أكدت في وقت سابق اليوم أن خلافا وقع بين أفراد عائلتين بمنطقة وادي جاموس بعكار أفضت إلى اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في المنطقة.

وأضافت قيادة الجيش أن الخلاف الذي وقع اليوم بين عائلتي السيد والطرطوسي جاء على خلفية إشكال أمس الأول بين أفراد من العائلتين لأسباب ثأرية قديمة، وأوضحت أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدخلت وعملت على ضبط المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

كان شهود عيان قد أفادوا بسقوط 14 شخصا بين قتيل وجريح في اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الآلية بعكار اليوم.

