غدًا.. نائبة وزير الخارجية الأمريكى تبدأ زيارة لتونس تستمر ليومين

تزور نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، بداية من غدٍ الأربعاء، تونس ستستمر يومين.

ومن المقرر أن تلتقي شيرمان خلال زيارتها الرئيس التونسى قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي، إضافة إلى عدد من المسئولين، وفق ما أفاد به مصدر من وزارة الخارجية التونسية لراديو موزييك التونسى.

وفى وقت سابق من اليوم، بدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط زيارة إلى كل من تونس وليبيا؛ للمشاركة في اجتماعات تعقد في الدولتين.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام سيشارك في افتتاح الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون والمقرر عقده في تونس تحت شعار "دورة التواصل والتجديد"، وهو المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة.

وأشار المصدر إلى أن أبوالغيط سيشارك - كذلك - في عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان أبرزها الجلسة الختامية لمؤتمر الإعلام العربي الذي يناقش أبرز القضايا والتحديات الماثلة حاليًا أمام الإعلام العربي، وافتتاح معرض "الأسبو" للإذاعة والتليفزيون وسوق البرامج الذي سيقوم بعرض أحدث الإنتاجات السمعية والبصرية في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

ولفت إلى أنه على هامش أعمال المهرجان، سيقوم أمين الجامعة العربية بافتتاح الفندق المملوك لاتحاد إذاعات الدول العربية والذي سيسهم في دعم إمكانيات الاتحاد في تطوير العمل الإعلامي العربي.