رئيس «مصر للطيران»: ضمان وزارة المالية للقرض الذى طلبناه طبيعى وليس استثنائى

قال الكابتن عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضةً لـ"مصر للطيران"، إن جائحة كورونا تسببت في خسائر كبيرة لقطاع الطيران على مستوى العالم بعد أن توقفت حركة الطيران بين الدول لعامٍ كامل، كما تسبب إغلاق المجال الجوي بشكلٍ مباشر مع بعض البلدان، في خسائر إضافية.

وأضاف أبو العينين، في تصريحاتٍ صحفية، أن "القرض الذي قمنا بطلبه من الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه، بضمان وزارة المالية، يهدف إلى استمرار الشركة في نشاطها، موضحًا، أن ضمان وزارة المالية هو ضمان طبيعي وليس ضمانًا استثنائيًا، والهدف منه سداد الالتزامات المالية الداخلية.

وأشار إلى أن جميع شركات الطيران في العالم، تخلت عن بعض مواطنيها أو خفضَّت المرتبات بنسبة ٥٠٪؜ لتجاوز الأزمة، بينما ظلت "مصر للطيران" متوازنة، وحافظت على كافة العمالة المدربة، ولم تستطع التخلي عنهم، خاصة وأن الشركة بها ما لا يقل عن ٣٠ ألف عامل مما يكلف الشركة شهريًا نصف مليار جنيه مرتبات لكافة فئات العاملين.

وأكد أبو العينين، أن الشركة ستنتهي من تسديد جميع الالتزامات المالية الخارجية بنهاية العام الجاري ٢٠٢١، كما تمارس الإدارة العديد من النشاطات المختلفة لتعويض الخسائر، وتنتظر الموافقة على أوراق شركة منخفضة التكاليف تم دراستها مع أحد بيوت الخبرة الأجنبية، كأفضل الأساليب المطروحة للدخول في مجال الطيران منخفض التكاليف، والذي بدأت في تطبيقه عدة شركات طيران عالمية وعربية خلال الفترة القليلة الأخيرة ونعمل على وضع حلول لتخطي الظروف الحالية.