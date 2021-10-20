الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «مصر للطيران»: ضمان وزارة المالية للقرض الذى طلبناه طبيعى وليس استثنائى

الطيار عمرو ابو العنيين
الطيار عمرو ابو العنيين رئيس القابضةً لمصر للطيران

قال الكابتن عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضةً لـ"مصر للطيران"، إن جائحة كورونا تسببت في خسائر كبيرة لقطاع الطيران على مستوى العالم بعد أن توقفت حركة الطيران بين الدول لعامٍ كامل، كما تسبب إغلاق المجال الجوي بشكلٍ مباشر مع بعض البلدان، في خسائر إضافية.

وأضاف أبو العينين، في تصريحاتٍ صحفية، أن "القرض الذي قمنا بطلبه من الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه، بضمان وزارة المالية، يهدف إلى استمرار الشركة في نشاطها، موضحًا، أن ضمان وزارة المالية هو ضمان طبيعي وليس ضمانًا استثنائيًا، والهدف منه سداد الالتزامات المالية الداخلية.

وأشار إلى أن جميع شركات الطيران في العالم، تخلت عن بعض مواطنيها أو خفضَّت المرتبات بنسبة ٥٠٪؜  لتجاوز الأزمة، بينما ظلت "مصر للطيران" متوازنة، وحافظت على كافة العمالة المدربة، ولم تستطع التخلي عنهم، خاصة وأن الشركة بها ما لا يقل عن ٣٠ ألف عامل مما يكلف الشركة شهريًا نصف مليار جنيه مرتبات لكافة فئات العاملين.

وأكد أبو العينين، أن الشركة ستنتهي من تسديد جميع الالتزامات المالية الخارجية بنهاية العام الجاري ٢٠٢١، كما تمارس الإدارة العديد من النشاطات المختلفة لتعويض الخسائر، وتنتظر الموافقة على أوراق شركة منخفضة التكاليف تم دراستها مع أحد بيوت الخبرة الأجنبية، كأفضل الأساليب المطروحة للدخول في مجال الطيران منخفض التكاليف، والذي بدأت في تطبيقه عدة شركات طيران عالمية وعربية خلال الفترة القليلة الأخيرة ونعمل على وضع حلول لتخطي الظروف الحالية.

مرتبات العاملين بمصر للطيران جائحة كورونا الطيران القابضة لمصر للطيران وزارة المالية منخفضة التكاليف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

الباز: «مهرجان الجونة فيه كل حاجة إلا السينما.. والفستان بيقصر كل سنة»

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى دورى الأبطال

المخرج عمر عبد العزيز يكشف سبب انسحابه من عرض فيلم «ريش»

ضبط صيدلانية ادعت الاعتداء عليها بسبب الحجاب فى الشرقية

«الداخلية» تكشف ملابسات القبض على سارق هاتف مراسل أحد المواقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

ماجد حبته

رجل الحرب والكذب

زيزيت سالم

ما بين شمس وأيوب تُروِّض شاهيناز الفقي حِبال الصَّبر

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يريد رئيس وزراء إسرائيل من بوتين فى لقائهما الأول؟

فلسطين والسويد تبحثان مساعى خلق مسار سياسى جديد ينهى الاحتلال

شئون الأسرى الفلسطينية: نقل الأسير القواسمى المضرب عن الطعام إلى العناية المركزة