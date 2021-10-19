بروتوكول بين «صناع الخير» و«أهل مصر» لدعم مرضى الحروق في قرى حياة كريمة

وقعت مؤسستى صناع الخير للتنمية وأهل مصر للتنمية بروتوكول تعاون يتم بمقتضاه بدء شراكة بينهما في الاستفادة من خبراتهما فى المجال الطبى والتمكين الاجتماعي والاقتصادى للمرأة المعيلة داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى تأهيل مرضى الحروق، وتنفيذ مبادرتي "لمسة خير" لعلاج الأمراض الجلدية المزمنة شديدة الخطورة و" قدم صحيح " لعلاج مرضي القدم السكري غير القادرين.

وقع بروتوكول التعاون عن مؤسسة صناع الخير للتنمية مصطفى زمزم رئيس مجلس الأمناء وعن مؤسسة أهل مصر للتنمية الدكتور هبه السويدي مؤسس ورئيس مجلس الأمناء.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن بروتوكول التعاون مع مؤسسة أهل مصر يأتى فى إطار استراتيجية عملها التى تسعى من خلالها إلى بناء علاقات دائمة بين كل المؤسسات الجادة الاقتصادية أو الإنتاجية أو الأهلية بهدف تقديم دعم أكبر للشرائح الأكثر احتياجاً فى نطاقات عمل صناع الخير وفى تنفيذ مبادراتها الإنسانية الرائدة، وأن التعاون سوف يستهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من خبرات المؤسستين فى مجالات عملهما لدعم اللأسر الأكثر احتياجاً فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار زمزم إلى أن بروتوكول التعاون يقضى بتخصيص غرفة خاصة باسم مؤسسة صناع الخير للتنمية بمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، لتقديم خدمات العلاج لمرضي القدم السكري من غير القادرين وعمل الغيار الدورى على الجروح لهم بالمجان.

وأوضح زمزم أن بروتوكول التعاون سوف يمكن المؤسستين من العمل سوياً لتخصيص جزء من الأبحاث الميدانية للتعرف على الحالات مصابي الحروق لعلاجها بمستشفى "أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان"، وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع والتعاون في تأهيل منازل المستفيدين من خدمات مؤسسة أهل مصر من خلال فريق عمل مؤسسة صناع الخير.

من جانبها، أكدت الدكتور هبه السويدى مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية أن بروتوكول التعاون مع صناع الخير يتم من خلاله التعاون فى تنفيذ مبادرات قدم صحيح ولمسة خير بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية لتدريب فرق عمل مؤسسة صناع الخير بجميع المحافظات للمساعدة في تنفيذ الدراسات الاحصائية والميدانية بشكل سليم وتنفيذ برامج التوعية الميدانية.

وأوضحت السويدى أن بروتوكول التعاون سوف يتيح أيضاً للمؤسستين بناء جسور شراكة فى مجالات "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة" من خلال تنفيذ برامج تدريبية للملتحقات بورش العمل الخاصة بصناع الخير مثل مصنع السجاد اليدوي بالفيوم وعمل ورش تدريبية للسيدات الراغبات في تعلم بعض الحرف اليدوية كصناعة المفروشات، والاكسسوارات، ودمج السيدات الناجيات من حوادث الحروق والراعيات للناجين من حوادث الحروق في المشروعات الحرفية الخاصة بهم بالمناطق الجغرافية المختلفة كذلك الاتفاق على إقامة معرض دوري بمقر مؤسسة أهل مصر للتنمية لعرض منتجات المشروعات المختلفة للمؤسستين.