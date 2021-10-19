الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: نسعى لزيادة النشاط السياحي خلال الأسبوع الثقافي

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، «نسعد باستقبال ١٧ سفير من الدول الإيبروأمريكية (دول أمريكا اللاتينية مع أسبانيا والبرتغال) بزيارة لمحافظة الإسكندرية»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وأضاف أن الأسبوع الثقافي يتضمن لقاءات وأحداث مهمة، لكننا نركز على التسويق لمعالم المحافظة لزيادة النشاط السياحي، وزيادة وفود السائحين إلى مدينة الثغر.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية سفراء الدول الإيبروأمريكية بمكتبه اليوم، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، اليوم، ثم رافق الشريف الضيوف في جولة بقلعة قايتباي.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وأعرب سفير المكسيك عن تقديره للعلاقة بين مصر والدول الإيبروأمريكية، وعن سعادته لإقامة الأسبوع الثقافي في مصر لما فيها من تشابه وترابط بين الدول الإيبروأمريكية ومصر في التجارة العالمية ، وكونها العاصمة الحضارية والثقافية بالمنطقة ، هذا وقد أعرب السفراء عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وتواجدهم في مدينة الإسكندرية.

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية دول أمريكا اللاتينية وزارة الخارجية المصرية لزيادة النشاط السياحى الإيبروأمريكية

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