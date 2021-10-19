محافظ الإسكندرية: نسعى لزيادة النشاط السياحي خلال الأسبوع الثقافي
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، «نسعد باستقبال ١٧ سفير من الدول الإيبروأمريكية (دول أمريكا اللاتينية مع أسبانيا والبرتغال) بزيارة لمحافظة الإسكندرية»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأضاف أن الأسبوع الثقافي يتضمن لقاءات وأحداث مهمة، لكننا نركز على التسويق لمعالم المحافظة لزيادة النشاط السياحي، وزيادة وفود السائحين إلى مدينة الثغر.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسكندرية سفراء الدول الإيبروأمريكية بمكتبه اليوم، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، اليوم، ثم رافق الشريف الضيوف في جولة بقلعة قايتباي.
وأعرب سفير المكسيك عن تقديره للعلاقة بين مصر والدول الإيبروأمريكية، وعن سعادته لإقامة الأسبوع الثقافي في مصر لما فيها من تشابه وترابط بين الدول الإيبروأمريكية ومصر في التجارة العالمية ، وكونها العاصمة الحضارية والثقافية بالمنطقة ، هذا وقد أعرب السفراء عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وتواجدهم في مدينة الإسكندرية.