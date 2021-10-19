بدء إنشاء 4 وحدات صحية بقرى مركز أشمون ضمن «حياه كريمة» بالمنوفية

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، انتهاء أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال الخاصة بإنشاء أربع وحدات صحية جدد، وذلك بقرية ساقية أبو شعرة، وقرية كفر الحما، وقرية الفرعونية، وقرية سملاي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون، بحضور طارق سعد رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، والشركة المنفذة للمبادرة.

وأشار سرور إلى أن الوحدة الصحية الجديدة بساقية أبو شعرة ستقام علي مساحة حوالي 1050م² تقريباً لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة، وسوف تقام الوحدة الصحية الجديدة بقرية كفر الحما على مساحة حوالي 2116م² تقريبا، وستقام الوحدة الصحية بالفرعونية على مساحة حوالي 2116م²، والوحدة الصحية بقرية سملاي ستقام على مساحة حوالي1340م²، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

وأكد اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.