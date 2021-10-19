الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء إنشاء 4 وحدات صحية بقرى مركز أشمون ضمن «حياه كريمة» بالمنوفية

أعمال الحفر
أعمال الحفر

تابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، انتهاء أعمال الحفر ووضع طبقة الإحلال الخاصة بإنشاء أربع وحدات صحية جدد، وذلك بقرية ساقية أبو شعرة، وقرية كفر الحما، وقرية الفرعونية، وقرية سملاي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون، بحضور  طارق سعد رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، والشركة المنفذة للمبادرة.

وأشار سرور إلى أن الوحدة الصحية الجديدة بساقية أبو شعرة ستقام علي مساحة حوالي 1050م² تقريباً لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة، وسوف تقام الوحدة الصحية الجديدة بقرية كفر الحما على مساحة حوالي 2116م² تقريبا، وستقام الوحدة الصحية بالفرعونية على مساحة حوالي 2116م²، والوحدة الصحية بقرية سملاي ستقام على مساحة حوالي1340م²، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم.

وأكد اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون.

محافظة عبد الفتاح السيسي مشروعات المواطنين قريبا جديد رئيس الجمهورية مشروع القرى المصرية مركز اشمون جمهورى

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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