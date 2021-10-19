الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميتسوتاكيس»: مصر وقبرص واليونان ملتزمون باحترام الشرعية الدولية

كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس

أكد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، التزام بلاده باحترام الشرعية الدولية، حيث أبرمت قبرص واليونان اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع مصر في إطار اتفاقية البحار الدولية، وهذا ما تم على مدار فترة زمنية طويلة، إلا أن هذه الاتفاقيات النموذجية، تعد نموذجًا يحتذي به لسلوكه ذات الطريق بعيدًا عن أى تعسف أحادي من أى جانب ينتج عنه تهديدات بالحرب وهو ما لا يتفق مع مفهوم القرن الحادي والعشرين.

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمرٍ صحفي، عقب القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص: "تبادلنا الأفكار حول الوضع في ليبيا، حيث أن تطورات الوضع في ليبيا تؤثر على المنطقة بشكل أوسع، كما أن إجراء الانتخابات في ديسمبر دون أى تأجيل هي بمثابة خطوة نحو إحلال الاستقرار، وإبعاد وانسحاب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية".

وأضاف، أن الدول الثلاث أكدت أهمية التحول الديمقراطي في ليبيا وأخذ المبادرات للتعاون الاقتصادي، لافتًا إلى أن إسهام مصر وقبرص واليونان سيتبلور على مستوى اللقاء الوزاري في طرابلس، وأيضًا في المؤتمر الذي من المقرر أن ينعقد في باريس حول ليبيا.

من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المناقشات في القمة الثلاثية، تطرقت أيضًا إلى تطورات القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر لاحتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومواصلة الجهود لإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن المباحثات تطرقت إلى الأزمة السورية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم مهمة المبعوث الأممي إلى سوريا من أجل التوصل إلى تسوية لتلك الأزمة تحافظ على سلامة ووحدة الأراضي السورية، كما تم منافشة قضية الإرهاب والفكر المتطرف والتي تؤثر على استقرار الشعوب.

رئيس وزراء اليونان اليونان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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