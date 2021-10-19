«الزراعة» تنفذ حملات تحصين للماشية والتصدي للبؤر المرضية

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تواصل تنفيذ حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، وضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، من خلال التحصين الحلقي والتقصي فى نطاق البؤرة و علاج الحيوانات المصابة، ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

وأضاف محمود، أن التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري توضح أن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين عدد 6,007 رأس ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن، والطاعون، كما بلغ إجمالي عدد مزراع الدواجن التى تم سحب عينات منها 5 مزارع، للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.

وكانت قد كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري إلى الهيئة أن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن المخالفة بلغت كميتها 3029 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 9 محاضر، كما قامت إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطري الكامل.