الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مبتخلفش».. زوج يطلب من محكمة الأسرة إثبات نشوز زوجته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدم محاسب ثلاثيني لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته الشرعية واعتبارها ناشز، وذلك لإخفائها عنه عدم قدرتها على الإنجاب قبل الزواج.

وقال “أسامة .م” فى دعواه رقم “٢٨١”لسنة ٢٠٢١ ، توفت زوجتى منذ 5 سنوات، وقررت الاستقرار وعدم التفكير فى الزواج مرة أخرى وأعيش لتربية ابنتى، لكن مع ضغط أهلى المتواصل قررت التفكير فى الأمر، حتى تعرفت على زوجتى الحالية فى نطاق عملى وعلمت منها بأنها مطلقة، وأوهمتنى أن الطلاق تم بسبب اكتشافها علاقاته النسائية الكثيرة، ومن هنا قررت التقدم لخطبتها واتفقنا على الزواج وقمت بتجديد كل عفش وأجهزة الشقة حتى ترضيها.

وتابع الزوج: تمت زيجتنا بعد 6 أشهر تقريبا، وبعد الزواج حدثت خلافات ومشاكل لرفضها تحمل مسؤولية ابنتى وطلبت منى نقلها لتقيم مع جدتها ونقوم باستضافتها يومى العطلة وبررت ذلك بأن ليس لديها استعداد على ترك عملها من أجل ابنتى.

وتابع أسامة: مرت الشهور وبكل فترة أسألها عن أسباب تأخر الحمل، لكن لم أحصل منها على إجابة واضحة، وبعد سنتين صارحتنى بأن لديها مشكلة فى الإنجاب وأن رحمها رحم طفولى ولن تستطع الإنجاب مطلقا، وعلمت منها بأنه كان السبب الرئيسي فى طلاقها، فقمت بطردها من شقة الزوجة وطلبت بإسقاط حقوقها الشرعية واعتبارها ناشز لكذبها وتدليسها على حقيقة عجزها عن الإنجاب.

زوج زوجة محكمة الاسرة حمل طفل القاهرة زنانيري الإنجاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.4 درجات يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

وزير المالية: التأمين الصحي الشامل أيقونة الجمهورية الجديدة

قلق عميق في الأمم المتحدة إزاء الضربات الجوية على إقليم تيجراي الإثيوبي

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

تدريب بحري «مصري- يوناني- أمريكي- إسباني» في المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها