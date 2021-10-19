«مبتخلفش».. زوج يطلب من محكمة الأسرة إثبات نشوز زوجته

تقدم محاسب ثلاثيني لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته الشرعية واعتبارها ناشز، وذلك لإخفائها عنه عدم قدرتها على الإنجاب قبل الزواج.

وقال “أسامة .م” فى دعواه رقم “٢٨١”لسنة ٢٠٢١ ، توفت زوجتى منذ 5 سنوات، وقررت الاستقرار وعدم التفكير فى الزواج مرة أخرى وأعيش لتربية ابنتى، لكن مع ضغط أهلى المتواصل قررت التفكير فى الأمر، حتى تعرفت على زوجتى الحالية فى نطاق عملى وعلمت منها بأنها مطلقة، وأوهمتنى أن الطلاق تم بسبب اكتشافها علاقاته النسائية الكثيرة، ومن هنا قررت التقدم لخطبتها واتفقنا على الزواج وقمت بتجديد كل عفش وأجهزة الشقة حتى ترضيها.

وتابع الزوج: تمت زيجتنا بعد 6 أشهر تقريبا، وبعد الزواج حدثت خلافات ومشاكل لرفضها تحمل مسؤولية ابنتى وطلبت منى نقلها لتقيم مع جدتها ونقوم باستضافتها يومى العطلة وبررت ذلك بأن ليس لديها استعداد على ترك عملها من أجل ابنتى.

وتابع أسامة: مرت الشهور وبكل فترة أسألها عن أسباب تأخر الحمل، لكن لم أحصل منها على إجابة واضحة، وبعد سنتين صارحتنى بأن لديها مشكلة فى الإنجاب وأن رحمها رحم طفولى ولن تستطع الإنجاب مطلقا، وعلمت منها بأنه كان السبب الرئيسي فى طلاقها، فقمت بطردها من شقة الزوجة وطلبت بإسقاط حقوقها الشرعية واعتبارها ناشز لكذبها وتدليسها على حقيقة عجزها عن الإنجاب.