«صناعة النواب» تناقش السماح لوزير البترول البحث عن المعادن بالصحراء الشرقية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب.

ويناقش الاجتماع الأول مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

ويناقش الاجتماع الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لنظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلستين السابقتين، اللاتي عقدن يومي الأحد والإثنين.