تفاصيل تقرير الطب الشرعى فى اتهام أمين خزينة مستشفى بروض الفرج بالإختلاس

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، الوارد بمذكرة النيابة العامة، في اتهام أمين خزينة مستشفى بروض الفرج باختلاس 650 ألف جنيه من أموال جهة عمله، أن المتهم هو المحرر بخط يده لبيانات أصول الإيصالات والصور الكربونية الدفاتر محل الفحص



و اعترف المتهم "س .س" في تحقيقات النيابة العامة باختلاس مبالغ مالية من أموال جهة عمله المسلمة له لإيداعها بحسابها لدى البنك والمبلغ ثابت مستنديًا استلامه إياه - وقال إنه تمكن من اختلاس مبلغ 650 ألف جنيه عن طريق التلاعب في المستندات المثبتة لقيمة تلك المبالغ بقيدها بأقل من القيمة المسلمة له فعليًا وكذا عن طريق تعمد عدم تسليمه إيصالات استلام بعض المبالغ لموظفي الشباك المختصين بتحصيل تلك المبالغ لدى التعامل على تلك المبالغ.

وجاء بأقوال عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه يشهد بأن تحرياته حول الواقعة دلت على قيام المتهم باختلاس المبلغ المالي محل العجز الذي استبان من فحص إيرادات وإيداعات جهة عمله، عن طريق التلاعب في محررات جهة عمله بأن أثبت بها مبالغ أقل من تلك الواردة فعليًا، فضلًا عن قعوده عن تسليم إيصالات استلام المبالغ الموردة له من قبل موظفي الشباك ليتمكن من اختلاسها لنفسه.

تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلي محكمة الجنايات الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "س. س" 54 سنة، أمين خزينة مستشفى روض الفرج لأنه خلال الفترة من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2018 بدائرة قسم روض الفرج، محافظة القاهرة بصفته موظفًا عامًا ومن الصيارفة - أمين خزينة روض الفرج العام التابعة لوزارة الصحة- اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ ستمائة اثنين وخمسين ألف وثمانمائة وستة جنيهات وثلاثة تمثل حصيلة إيرادات المستشفى جهة عمله من صرف دفاتر خدماتها للمترددين عليها والمملوك لجهة عمله ط والمسلمة له وفقًا لاختصاصات وظيفته من مسئولى تحصيلها لإيداعها بحساب جهة عمله لدى البنك، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.