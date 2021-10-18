وزيرة التجارة تطالب بالتوسع في مزارع إنتاح الحرير بالوادي الجديد (فيديو)

أبدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إعجابها بمحافظة الوادي الجديد، خلال كلمتها بالملتقى التسويقي الأول للتمور بالمحافظة، بعد تطويرها وتنفيذ مشروعات كبيرة على أرض الواقع.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن الوادي الجديد في تقدم كبير وخاصة في مجال التمور والاهتمام غير العادي من القيادة التنفيذية متمثلة في محافظ الوادي الجديد، مؤكدة أن النجاح الذي تشهده المحافظة جاء بحب الاهالي والمواطنين للقيادة الحالية التي استطاعت أن تدمج المجتمع المدني مع المسؤل لاستكمال خطة البناء والتنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت جامع بالتوسع في مزارع إنتاج الحرير، لصناعة السجاد والسجاد اليدوي لتنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وكان قد استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قد استقبل، وزير التنمية المحلية محمود شعراوى ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة وعلى مصلحى وزير التموين، بمشاركة عدداً من سفراء الدول العربية والأجنبية والمحافظين و ١٠٠ عارض لمنتجات التمور محليا ودولياً ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والقوى السياسية والشعبية بالمحافظة وذلك فى إطار جهود الدولة لدعم وتنشيط التجارة والصناعة التسويقية وتعزيز روابط العلاقات الدولية بين مختلف المحافظات والمستوردين بالخارج فى حفل ختام ملتقى التمور التسويقى المصري على مستوى الجمهورية والذى يتم تنفيذه لأول مرة على مدار ٣ أيام بمركز ومدينة الخارجة عاصمة الوادى الجديد.

تفقد الوزراء والمحافظين عددا من المشروعات البارزة والجارية على أرض المحافظة منها مجمع المصالح الحكومية بتكلفة ٨٠٠ مليون جنيه تقريبا ، حيث تابع الوفد الزائر مراحل المشروع والمنشآت واشادا بمستوى تطوير حديقة ٣٠ يونيه ، بالإضافة إلى تفقد أكبر معامل حل الحرير ومجمع انتاج محاصيل الصوب الزراعية بمزارع نخيل الطحان.

وتشمل فعاليات الملتقى عقد ورش عمل وندوات علمية وأنشطة ثقافية، بجانب افتتاح معرض لمنتجات التمور ومشتقاتها بمشاركة أكثر من 100 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى المحافظات المصرية وبعض الدول العربية، حيث شمل المعرض المنتجات المختلفة للتمور والمنتجات البيئية من مشتقات النخيل أبرزها البلح الصعيدى والمجدول والبارحى.

أكد محافظ الوادي الجديد، أن استضافة المحافظة للملتقى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير صناعة وإنتاجية التمور بالمحافظة، حيثُ بلغت إنتاجية المحافظة من التمور ١٥١ ألف طن بموسم ٢٠٢٠ بإجمالي أعداد نخيل وصلت إلى ٢.٥ مليون نخلة، لافتًا إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وأوضح المحافظ في كلمته، أهمية الملتقى في إتاحة المجال لعرض التجارب والرؤي العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة الآفات وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور، كما تناول جهود المحافظة فى النهوض بمحصول التمور وتطوير المصانع والمجمعات وفقاً لأحدث الأساليب والوسائل التكنولوجية.