الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

خالد جلال ينعى الدكتور صلاح الراوى

الدكتور صلاح الراوي
الدكتور صلاح الراوي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الدكتور صلاح الراوي أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الذى توفي اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 75 عاما.

وقال المخرج خالد جلال إن الدكتور صلاح الراوى، تتلمذت على يديه أجيال كثيرة، ويعد الدكتور صلاح الراوى واحدًا من جيل المبدعين فى الأدب الشعبى والمعتقدات البحثية وعلم الفولكلور ومجال الفنون الحركية الشعبية، وترحم جلال على الدكتور صلاح الرواي، مضيفا: "رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان".

وحصل الدكتور صلاح حسين الراوى عبد الجواد على ليسانس الأدب العربى عام 1972، ومن بعدها ودرجة الماجستير فى الأدب العربى من جامعة القاهرة عام 1981، كما انتدب لتدريس مادتى علم الفولكلور والأدب الشعبى بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1983 كما نال درجة الدكتوراه فى الأدب الشعبى من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

انتدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1988، شغل العديد من المناصب منها عضوا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة، مديرا عاما للإدارة العامة للفنون الشعبية، مشرفا عاما على مشروع أطلس الفولكلور المصرى ( 1992 - 1998 )، مشرفا عاما على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حـلايب شـلاتين أبو رماد ( 1997 - 1998)، الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون ( 2005 – 2007 ) وغيرها .

تحصل الدكتور الكبير صلاح الراوى على العديد من الجوائز نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر جائزة أ.د عبد العزيز الأهوانى (المركز الأول) لأفضل بحث للماجستير عام 82 (جامعة القاهرة)، وترشيح مجلس أكاديمية الفنون للحصول على جائزة الدولة للتفوق أعوام 2000 و 2004 و 2010 .

الدكتور صلاح الدكتور صلاح الراوي وفاة الدكتور صلاح الراوي المعهد العالي للفنون الشعبية المخرج خالد جلال

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