جنايات القاهرة: حبس صحفي 3 سنوات لإدانته بقتل شقيقه خلال مشاجرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة مدان بقتل شقيقه بالسجن لمدة 3 سنوات خلال مشاجرة بينهما في منزلهما بمنطقة المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته وصلاح نور.

وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 3523 لسنة 2021 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 1039 لسنة 2021 كلي حلوان، قيام المتهم «شوقي. ع. ك»، 44 عاما، صحفي، في شهر مارس من العام الجاري بدائرة قسم المعصرة، بقتل شقيقه المجني عليه «محمد. ع. ك»، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار، فاستل أداة «كابل لاب توب»، انهال به على جسد المجني عليه محدثًا إصابته في مواضع متفرقة من جسده، فما وجد الأخير مخرجا إلا باستلاله سلاح أبيض «سكين»، لدرء الاعتداء عنه، إلا أن المتهم في ذلك التوقيت تولد لديه نية إزهاق روح ضحيته فضربه على رأسه محدثًا إصابته.

وحاول المجني عليه مقاومة المتهم وفر هاربًا خارج المسكن، إلا أن الأخير تمكن من إدخاله مرة أخرى بالمسكن وتوثيقه باستخدام أداة «سلك كهربائي» حتى خارت قواه مستسلمًا له غارقًا في دمائه، كما سدد له عدة طعنات قاصدًا إزهاق روحه.

وتوصلت التحريات، إلى هناك خلافات بين المتهم وشقيقه المجني عليه، وأن الأول وراء ارتكاب واقعة قتل الأخير بعد حدوث مشاجرة بينهما يوم الواقعة بسبب قيام المجني عليه بغلق باب المنزل من الداخل وحال عودة المتهم من عمله ظل يطرق على الباب ولم يستجب الأخير حتى قام المتهم بدفع الباب وتمكن من الداخل وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لوقوع جريمة القتل.

وحاول المتهم إخفاء معالم جريمته بعد أن اختمرت برأسه فكرة الإفلات من العقاب بأن قام بتهيئة جثمان شقيقه المجني عليه في وضعية تشير إلى انتحاره شنقا، وقام بلف حبل غسيل حول رقبة الأخير، ثم أبلغ جيرانه والشرطة بوفاة شقيقه؛ لكي يوحي للعامة وجهات البحث صدق ما أبلغ به.

