كنيسة عزبة النخل تحتفل بمرور أربع سنوات على تأسيس اجتماع الشباب

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، تحت رعاية الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، وبحضور الأب متى عبد المسيح، الراعي المساعد، بمرور أربع سنوات على تأسيس اجتماع الشباب "نوستاليجا".

و بدأ اليوم بفقرة الترانيم الروحية مع الأختين ماري عادل، ومارتينا باسل، والأخ رامز عادل، من شباب كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، بقيادة العازف فيليب طلعت، ثم تم استقبال شباب المرحلة الثانوية المنتقلين إلى اجتماع الشباب، بالإضافة إلى لقاء أعطته الأستاذة كارول نبيل، متخصصة المشورة والإرشاد الأسري بجامعة عين شمس حول "مستويات النضج في الأسرة المسيحية في مواجهة المشاكل مع الأبناء".

وتلا ذلك، كلمة أمين الخدمة، الأستاذ نور بهنان حول ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات من لقاءات، وخدمات، كما تم توزيع الهدايا التذكارية لشباب المرحلة الثانوية، وخريجي المرحلة الجامعية، وخريجي المعهد الديني. واختتم اليوم بكلمة من الأب متى عبد المسيح، الراعي المساعد، والتقاط الصور التذكارية.