الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة عزبة النخل تحتفل بمرور أربع سنوات على تأسيس اجتماع الشباب

كنيسة كاثوليكية
كنيسة كاثوليكية

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا بعزبة النخل، تحت رعاية الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، وبحضور الأب متى عبد المسيح، الراعي المساعد،  بمرور أربع سنوات على تأسيس اجتماع الشباب "نوستاليجا".

و بدأ اليوم بفقرة الترانيم الروحية مع الأختين ماري عادل، ومارتينا باسل، والأخ رامز عادل، من شباب كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، بقيادة العازف فيليب طلعت، ثم تم استقبال شباب المرحلة الثانوية المنتقلين إلى اجتماع الشباب، بالإضافة إلى لقاء أعطته الأستاذة كارول نبيل، متخصصة المشورة والإرشاد الأسري بجامعة عين شمس حول "مستويات النضج في الأسرة المسيحية في مواجهة المشاكل مع الأبناء".

وتلا ذلك، كلمة أمين الخدمة، الأستاذ نور بهنان حول ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات من لقاءات، وخدمات، كما تم توزيع الهدايا التذكارية لشباب المرحلة الثانوية، وخريجي المرحلة الجامعية، وخريجي المعهد الديني. واختتم اليوم بكلمة من الأب متى عبد المسيح، الراعي المساعد، والتقاط الصور التذكارية.

عزبة الن النخل كنيسة كاثوليكية قبطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

حقيقة وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

بعد إثارتها الجدل.. قرارات جديدة لـ«التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير