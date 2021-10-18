وفد روسي رفيع المستوى يزور دير المحرق بأسيوط

زار وفد روسي رفيع المستوى يضم الأنبا سلوان، وعدد من عمداء وأساتذة كليات اللاهوت بالكنيسة الروسية، وكذلك سكرتير البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، المعالم الدينية والروحية، وكذلك الكلية الإكليريكية بدير السيدة العذراء بالمحرق.

جانب من الزيارة

وكان بصحبة الوفد الروسي من القاهرة الأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والراهب القمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالقاهرة.

وكان في استقبال الوفد بالدير الأنبا بيجول رئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، والذي زار الكنيسة الروسية مؤخرًا، والراهب القس أرساني المحرقي المشرف الروحي ووكيل الكلية الإكليريكية بدير المحرق، وكذلك عدد من الآباء الرهبان وطلبة الكلية الإكليريكية بالدير.

أثنى الوفد الروسى أثناء زيارته للكلية الإكليريكية اللاهوتية على الدير الذي أقامت به العائلة المقدسة 185 يومًا، وكذلك على حيوية العملية التعليمية داخل كليات اللاهوت في مصر.

وأشاد بالإنتاج اللاهوتي والتعليمي للكنيسة القبطية من خلال كلياتها الإكليريكية اللاهوتية المتمثلة في فرعيها الرئيسيين، بالأنبا رويس ودير السيدة العذراء بالمحرق العامر.

وقدم رئيس الكلية الإكليريكية الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، درع الكلية الإكليريكية وأيقونة هروب العائلة المقدسة لمصر وبعض الهدايا الأخرى لأعضاء الوفد.

كما قدم الأسقف الروسي بعض الهدايا من أيقونة للصدر، وكذلك بعض الصور لرئيس الدير وفي هذه المناسبة المفرحة التقطت بعض الصور التذكارية.