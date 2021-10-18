ضبط مذيع فضائيات استولى على تبرعات لبناء المساجد والفقراء

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الإثنين، فى ضبط أحد الأشخاص- مقدم برامج- لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي احتيالي للاستيلاء على أموال المواطنين وجمع تبرعات لبناء المساجد والتكفل بالفقراء ويستولي عليها لنفسه من خلال برنامج يقوم بتقديمه على بعض القنوات الفضائية.

تفاصيل ضبط مذيع الفضائيات النصاب

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبدالله، تنسيقًا مع قطاع الأمن الوطنى قيام مذيع، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، بممارسة نشاط احتيالي تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال قيامه بتقديم برنامج على بعض القنوات الفضائية يعرض من خلاله مقاطع فيديو لأسرة فقيرة وحالات مرضية ومساجد تحت الإنشاء، مطالبًا التبرع لمساعدة تلك الأسر وعلاج الحالات المرضية والتبرع لبناء المساجد.

وقام بنشر أرقام هواتف محمولة تخصه أثناء عرض البرنامج للتواصل معه لتلقى تلك التبرعات من داخل وخارج البلاد، حيث استقبل من ضحاياه مبالغ مالية على حسابه الخاص، والذى قام بفتحه لذلك الغرض بأحد البنوك دون الحصول على ترخيص من الجهات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه بدائرة المركز وبحوزته (هاتف محمول)، وبفحص الهاتف المحمول تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.