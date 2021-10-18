الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثانية خلال شهر.. طالب يفتح النار بمدرسة في روسيا

طالب يفتح النار بمدرسة
طالب يفتح النار بمدرسة في روسيا

فتح  طالب بالصف السادس النار على زملائه في مدرسة بمنطقة بيرم الروسية، اليوم الاثنين، جاء ذلك بعد أربعة أسابيع من قيام طالب بفتح النار بجامعة في مدينة بيرم الروسية في الأورال، وذلك حسبما صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقالت السلطات إن الطالب أطلق رصاصتين في السقف والحائط. ولم يسفر الحادث عن قتلى، وأصيب طالب بإصابات طفيفة وتم إيقافه.

وتمكن 300 طالب و30 مدرساً من مغادرة المبنى في قرية سارس بمفردهم، وذكرت وسائل إعلام أن مدير المدرسة تمكن من إقناع الطالب (12 عاماً) بتسليم السلاح الذي يتردد أنه أخذه سراً من والده، ولم تفصح السلطات في البداية عن أي معلومات بشأن خلفية الواقعة. 

- التنمر أحد دوافع هجوم الطالب

وأفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أن أحد دوافع الهجوم هو تعرض الصبي للتنمر في المدرسة.

وكان طالب في كلية الحقوق قد فتح النار من بندقية صيد منذ شهر في مدينة بيرم، على مسافة نحو 1200 كيلومتر شرق موسكو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفتح طالب النار في حرم جامعة بوسط روسيا، 20 سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب ما أكد المحققون، في ثاني عملية إطلاق نار في مرفق تعليمي هذا العام.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، إن المسلح طالب في الجامعة، وإن عدداً من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء الذي وقع في جامعة بيرم التي تبعد حوالى 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، فيما أصيب المهاجم بجروح أيضاً أثناء اعتقاله.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادثة.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبياً في روسيا نظراً للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، على الرغم من إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

طالب فتح النار مدرسة بيرم روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

أجنبي يطلب من بيج رامي زيارة مصر.. والأخير يرد: «نحن أهل كرم» (فيديو)

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

اليوم.. علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وأكسجين أمام محكمة أمن الدولة العليا

مجلس الدولة يوافق على مشاركة المستشار «خفاجي» بلجنة مناقشة رسالة دكتوراه

الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التضخم وبيانات صينية ضعيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير