للمرة الثانية خلال شهر.. طالب يفتح النار بمدرسة في روسيا

فتح طالب بالصف السادس النار على زملائه في مدرسة بمنطقة بيرم الروسية، اليوم الاثنين، جاء ذلك بعد أربعة أسابيع من قيام طالب بفتح النار بجامعة في مدينة بيرم الروسية في الأورال، وذلك حسبما صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وقالت السلطات إن الطالب أطلق رصاصتين في السقف والحائط. ولم يسفر الحادث عن قتلى، وأصيب طالب بإصابات طفيفة وتم إيقافه.

وتمكن 300 طالب و30 مدرساً من مغادرة المبنى في قرية سارس بمفردهم، وذكرت وسائل إعلام أن مدير المدرسة تمكن من إقناع الطالب (12 عاماً) بتسليم السلاح الذي يتردد أنه أخذه سراً من والده، ولم تفصح السلطات في البداية عن أي معلومات بشأن خلفية الواقعة.

- التنمر أحد دوافع هجوم الطالب

وأفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أن أحد دوافع الهجوم هو تعرض الصبي للتنمر في المدرسة.

وكان طالب في كلية الحقوق قد فتح النار من بندقية صيد منذ شهر في مدينة بيرم، على مسافة نحو 1200 كيلومتر شرق موسكو، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وفتح طالب النار في حرم جامعة بوسط روسيا، 20 سبتمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب ما أكد المحققون، في ثاني عملية إطلاق نار في مرفق تعليمي هذا العام.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، إن المسلح طالب في الجامعة، وإن عدداً من الأشخاص أصيب بجروح في الاعتداء الذي وقع في جامعة بيرم التي تبعد حوالى 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو، فيما أصيب المهاجم بجروح أيضاً أثناء اعتقاله.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادثة.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبياً في روسيا نظراً للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، على الرغم من إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.