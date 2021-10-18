النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات في ميادين ومحاور القاهرة والجيزة

انتظمت حركة المرور بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، حيث اختفت التكدسات أمام قائدي السيارات، وشهدت الحركة أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما شهدت حركة السيارات سيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وانتظمت أيضا بكوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

سيارات متنقلة لتزويد السيارات بالملصق الإلكتروني

ونشر قطاع المرور والحماية المدنية، سيارات متنقلة لتزويد السيارات بالملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما سيتم اعتبارا من أول نوفمبر سحب رخصتي القيادة والتسيير لقائدي السيارات غير المثبت عليها الملصق الإلكتروني.

وقال قطاع المرور خلال بيان له: إنه في إطار حرص إدارة المرور على تأمين اللوحات المعدنية بالعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا يتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظًا على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكي المركبات ذات اللوحات غير الواضحة والمتعمد إخفاؤها والمطموسة أو تلك التي تم التلاعب في بياناتها، سيتم إلغاء رخصتي القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

أضاف البيان، أنه تحقيقا للسلامة على الطرق من خلال العمل على انحصار أسباب الحوادث المرورية وتكثيف الخدمات الميدانية بالمناطق الأكثر احتمالًا لوقوع الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فقد تم تخصيص رقم 0121110000، للإغاثة على كافة الطرق السريعة، والدفع بسيارات حديثة مجهزة بأطقم مدربة لها القدرة على التعامل مع الأعطال والحوادث والمواقف الحرجة.

واختتم أن ذلك يأتي في ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وذلك في إطار تقديم كل الإجراءات التي من شأنها حفظ الأرواح والممتلكات والتسهيل والتيسير على المواطنين.