الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: «كورونا» أثرت على الصحة النفسية للمواطنين الألمان

كورونا
كورونا

كشف استطلاع حديث للرأي، أن فيروس كورونا "كوفيد - 19"، أثرت على الصحة النفسية لكثير من الألمان.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشر اليوم الاثنين، انخفض عدد المتفائلين في ألمانيا بشكلٍ حاد حتى صيف هذا العام، في حين زاد الشعور بالتوتر أيضًا بشكلٍ كبير.

وأجرى معهد "بيلندي" لاستطلاعات الرأي، مسحًا شمل نحو ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عامًا بتكليف من شركة التأمين "سويس لايف". 

وبحسب الاستطلاع، قال 24% من الألمان إنهم متفائلون بلا تحفظ بشأن المستقبل.

ويفسر القائمون على الاستطلاع، حالات الصعود والهبوط بافتراض أن بداية الجائحة تعني تجارب جديدة، وأن العديد من الناس شعروا في البداية بمزيد من القدرة على تحديد مجريات الأمور خلال عملهم من المنزل مقارنة بمكان عملهم المعتاد.

ومع ذلك، ازدادت مشاعر التوتر خلال فترة الجائحة، حيث قال 26% من الألمان إنهم شعروا بالضغط في كثير من الأحيان، وكانت هذه النسبة أكثر بكثير مما كانت عليه في العامين الماضيين.

وفي الوقت نفسه، تراجع تفاؤل الألمان فيما يتعلق بالماليات، حيث قال 43% من الألمان إن توقعاتهم المالية بشأن فترة الشيخوخة إيجابية، بينما بلغت نسبتهم العام الماضي 63%.

إرشادات "الصحة العالمية"

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قِبَل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت "الصحة العالمية"، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، في العديد من دول الشرق الأوسط، قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

كورونا الالمان المانيا التوتر الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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