«ستظل فى قلوبنا يا سمورة».. بدلة محمود الليثى تقلب الأحزان بمهرجان الجونة

خطف النجم الشاب محمود الليثي الأنظار خلال حضوره على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، باليوم الرابع منه.



وأطل النجم الكوميدي محمود الليثي على الحضور ببدلة بيضاء، مدون على ظهر الجاكيت "مش ناسيك ياسمورة ستظل في قلوبنا" في إشارة منه على فقدان المهرجان للنجم سمير غانم.



فيما رسم أيضا على جاكيت البدلة شخصية "فطوطة" والتي جسدها الراحل لسنوات، خلال أشهر رمضان بحقبة التسيعينات.

محمود الليثي

"ستظل في قلوبنا ياسمورة".. بدلة محمود الليثي تقلب الأحزان بمهرجان الجونة



علي الفور تفاعل الكثيرين مع اللافتة التي أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بالفنان الأصيل.

محمود الليثي من مواليد محافظة الإسماعيلية، وخريج كلية الهندسة قسم ميكانيكا جامعة قناة السويس دفعة 2008.

عمل في مهنته كمهندس لمدة ست سنوات، إلا أن حبه للفن دفعه للتخلي عن مهنته وتحول من مهندس شاب يعمل مديرا لأحد المشاريع إلى آخر يبحث عن فرصة في مجال التمثيل.

كما عمل على إظهار قدراته التمثيلية في مسرح الجامعة، حتى شاهد عرض "قهوة سادة" للمخرج خالد جلال عام 2010.- رفضه خالد جلال حينما حاول الالتحاق بدفعة ضمت النجوم علي ربيع وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن وغيرهم، حتى وافق على ضمه لورشة أخرى وشارك في عرض "بعد الليل" (2014) بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.- أول ظهور درامي له كان من خلال تقديمه شخصية "عم سليم الحكيم" في سيت كوم "لما تامر ساب شوقية" عام 2015.



وتشهد فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021 حضور عدد من الشخصيات العامة والنجوم والفنانين، في مقدمتهم القائمون على المهرجان نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري، ومن نجوم الفن يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، إلهام شاهين.



كما تم تكريم الفنان أحمد السقا، في اليوم الأول من أفتتاح مهرجان الجونة، بالإضافة إلي انعقاد عدد من الندوات والورش الخاصة بصناعة السينما.



وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.