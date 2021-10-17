إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع سوريا.

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز نشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود الشمالية، خشيةً من حدوث رد على اغتيال الأسير السوري مدحت الصالح، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقتل الأسير السوري المحرر مدحت الصالح، مساء السبت، في هجوم مقابل بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، حسبما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن عملية اغتيال الصالح تمت عبر إطلاق النار عليه، بينما لم تعلق تل أبيب بشكل رسمي على الحادث.