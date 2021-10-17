الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

بطاريات القبة الحديدية
بطاريات القبة الحديدية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع سوريا.

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز نشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود الشمالية، خشيةً من حدوث رد على اغتيال الأسير السوري مدحت الصالح، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

وقتل الأسير السوري المحرر مدحت الصالح، مساء السبت، في هجوم مقابل بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، حسبما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن عملية اغتيال الصالح تمت عبر إطلاق النار عليه، بينما لم تعلق تل أبيب بشكل رسمي على الحادث.

الجيش الإسرائيلي سوريا الحدود الشمالية أسير سوري بطاريات القبة الحديدية

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شىء كبير يجرى

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إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

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