الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2021

يبحث الكثير عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك بعد الإعلان عن صرف الدعم النقدي لنحو 3.8 مليون أسرة تحت مظلة معاش تكافل وكرامة.

وبرنامج تكافل وكرامة، هو عبارة عن برنامـج تحويلات نقدية مشروطـة أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط https://tk.moss.gov.eg/ .

. أكتب الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة في الجزء المخصص لذلك.

اضغط استعلام.

وبعد أن يتم الضعط على «استعلام»، ستظهر :

1 - المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها صاحب الاستعلام.

2 - الرقم القومي، والاسم ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.

3 - نوع البطاقة إذا كانت «تكافل أو كرامة».

4 - حالة البطاقة «سارية أم تم تجميدها أم معطلة».

5 - إذا كانت البطاقة مجمدة أو موقفة يتم ذكر سبب الإيقاف أو التجميد.

6 - إذا كانت البطاقة سارية يتم ذكر المبلغ المستحق للمواطن.

كيفيه تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي؟



1 - يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي على الصفحة عبر الرابط https://tk.moss.gov.eg/.

2 - إدخال الرقم القومي بالضغط على كلمة «تسجيل شكوى».

3 - يظهر لصاحب الشكوى صفحة تضم مجموعة من البيانات لاستكمالها وهي: «المحافظة، الإدارة الاجتماعية والمركز أو قسم الشرطة التابع له، تحديد نوع الشكوى من قائمة الاختيارات، كتابة العنوان تفصيليًا، إدخل رقم التليفون المحمول لصاحب الشكوى أو أقرب فرد للأسرة، إدخل رقم الهاتف الأرضي إن وجد، كتابة تفاصيل الشكوى، اضغط على تسجيل".

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش التكافل والكرامة 2021

يمكن من خلال رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة معرفة مصير الطلب المقدم للحصول على معاش شهري حيث يتطلب التقديم الأوراق التالية: