الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجالية المصرية بإيطاليا تهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

السيسي
السيسي

هنأت الجالية المصرية في إيطاليا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس الجالية المصرية بإيطاليا المهندس عادل عامر، إن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حدثًا عظيمًا فارقًا في تاريخ البشرية جمعاء إذ أخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، لذا علينا في هذه المناسبة الطيبة الاقتداء بالنبي الكريم واستلهام الدروس والمعاني الإنسانية التى جسدتها سيرته النبوية الشريفة.

ودعا رئيس الجالية المصرية بإيطاليا، في هذه المناسبة العطرة جموع المسلمين أن يتمسكوا بأخلاق نبيهم وأن يستنوا بسنته وهديه وأخلاقه.

واختتم عامر تهنئته للرئيس السيسى في ذكرى المولد النبوي الشريف قائلا: "نعرب لكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لتحقـق مـا نتطلع إليه من تقدم ورخاء لمصرنا الحبيبة ولشعبي الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام حفظ الله مصر قيادة وشعبا وكل عام وأنتم بخير".

الرئيس عبد الفتاح السيسي المولد النبوي نور الإسلام المولد النبوي الشريف الجالية المصرية الجالية المصرية بإيطاليا

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