الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير أمن البحيرة يتفقد آثار حريق 6 منازل

آثار الحريق
آثار الحريق

وصل منذ قليل اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إلى قرية البكساوي التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لمعاينة آثار الحريق الذي شب داخل إحدى الأراضي الزراعية التي يوجد بها 2 برج حمام، الأمر الذي جعل الحريق ينتشر إلى 6 منازل عشوائية بالقرية، وتم الدفع بـ6 سيارات الإطفاء لسرعة السيطرة على حريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل من السيطرة على حريق نشب في إحدى الأراضي الزراعية التى يوجد بها 2 برج حمام، الأمر الذي جعل النيران إلى 6 منازل عشوائية بقرية البكساوى التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

الحماية المدنية محافظ وزير الداخلية سيارات الإطفاء كردون الأراضي الزراعية مساعد وزير الداخلية إيتاي البارود

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