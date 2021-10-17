الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف جنوب فرنسا يتسلم جزءًا من رفات القديس موريس بسويسرا

الأنبا لوقا
الأنبا لوقا

تسلم الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، جزءًا من رفات القديس موريس، وذلك من دير القديس موريس بسويسرا، وسلم جزء الرفات له رئيس الدير مونسينيور سارسيلا وبحضور أمين الدير الأب رونالد.
كان الأنبا أرساني أسقف هولندا، قد طلب الحصول على جزء من رفات القديس القبطي موريس قائد الكتيبة الطيبية، لوضعه بالكنيسة القبطية بأمستردام، وتسلمه الأنبا لوقا، تمهيدًا لإرساله إلى إيبارشية هولندا.
وعلى صعيد آخر، عقد مجمع كهنة إيبارشية ببا والفشن وسمسطا اجتماعهم الشهري في كنيسة السيدة العذراء بالفشن، بحضور  الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية.
بدأ الاجتماع بالقداس الإلهي، تلاه محاضرة لنيافة الأنبا إسطفانوس بعنوان "التوازن والاعتدال". جرت بعدها عدة مناقشات خاصة ببعض الموضوعات الرعوية والحياتية، إلى جانب بحث تجهيزات المؤتمر السنوي لكهنة الإيبارشية المرتب عقده في الأسبوع الأول من صوم الميلاد المقبل.
 

الانبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا الجزء الفرنسي من سويسرا أسقف جنوب فرنسا

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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