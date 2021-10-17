تجديد حبس 3 متهمين بطعن شاب بـ«سكين» فى المقطم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتسديد طعنة نافذة بالصدر لشاب بسبب خلافات مالية في منطقة المقطم محافظة القاهرة.

كشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية، في واقعة قيام 3 أشخاص بطعن شاب في المقطم، عن أن سبب الواقعة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل.

وأشارت التحقيقات، إلى تطور الوضع إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بالأيدي، وقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على المصاب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته.

جاء في قرار النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح قطعى نافذ بالصدر ومحجوز بأحد المستشفيات)، وطرف ثان (3 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم)، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

نصت المادة 46 على أنه:«يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

أوضحت المادة 116 مكرر: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».