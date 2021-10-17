تفاصيل ضبط سائق «ميكروباص» وتباع عرّضا حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية في الساعات الأولى من صباح، اليوم الأحد، عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخصين بالجلوس على مقود سيارة أجرة "ميكروباص" على أحد الطرق بمحافظة سوهاج بحالة من اللامبالاة معرضين حياة الركاب للخطر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من تحديد وضبط السيارة والشخصين المشار إليهما وتبين أنهما كل من قائد السيارة المشار إليه، مقيم بدائرة مركز سوهاج، أحد الأشخاص، يعمل تباعًا على ذات السيارة، مقيم بدائرة المركز.

نشرت وزارة الداخلية "فيديو" يوضح تفاصيل حملات أمنية مكبرة انطلقت في جميع محافظات الجمهورية ونجح رجال الظل بالأجهزة الأمنية من تحقيق نتائج إيجابية استهدفت الخارجين عن القانون والوصول لمرحلة الانضباط الكامل للشارع المصري.

ونجحت، خلال أسبوع، في ضبط 508 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم "303 قطع سلاح ناري- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- كميات من المواد المخدرة المتنوعة"، وضبط 1532 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 649790 حكمًا قضائيًا.