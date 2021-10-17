أمريكا تقبل دخول المسافرين الحاصلين على مزيج من لقاحات كورونا

تستقبل الولايات المتحدة اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل دخول المسافرين المحصنين ضد فيروس كورونا المستجد بمزيج من جرعات لأنواع مختلفة من اللقاحات، شريطة موافقة منظمة الصحة العالمية عليها.

وأكد ذلك التحديث الأخير لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يؤكد أيضًا أن الولايات المتحدة ستعترف فقط باختبارات التحصين بأنواع اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.

وقال متحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، "سيتم اعتبار الأشخاص، الذين حصلوا على تركيبة مكونة من جرعتين مختلفتين من لقاح ق وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو مدرج بقائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، محصنين بجرعة اللقاح كاملة".

وأضاف المصدر "رغم أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لم توص بخلط أنواع من اللقاحات، فإننا نعترف بأن هذا الأمر صار شائعاً بشكل متزايد في بلدان أخرى، لذا ينبغي قبوله

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 240.44 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و102799.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 727758 44978170

الهند 451980 34053573

البرازيل 602669 21627476

المملكة المتحدة 138379 8365824

روسيا 431305 7958384

تركيا 67402 7628914

فرنسا 117245 7080375

إيران 123876 5773419

الأرجنتين 115660 5271361

إسبانيا 86974 4984386



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 22738 2033737

37 ‬‬‬‬- المغرب 14537 941863

42 - الأردن 10865 840117

46 - الإمارات 2118 738372

47 ‬- تونس 25085 710773

50 - لبنان 8464 633355