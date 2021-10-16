السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

البورصة تقرأ سيناريو نجاح طرح «آى فاينانس».. وتوقعات باستهدف مستوى 11350 نقطة

محمد جاب الله
محمد جاب الله

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات الأسبوع الماضي على تباين، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية فيما تراجعت نظريتها الثانوية، على خلفية عمليات تبادل المراكرز الشرائية والبيعية بالسوق على بعض الأسهم، فضلا عن ترقب السوق لأول طرح حكومى "آى فاينانس" خلال الأسبوع الجاري والمتوقع نجاحه بشكل كبير.

وقال محللون بالسوق، إن الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق كان لها دورا محويا فى تحريك المياه الراكدة للمؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس30"، والذى جاء نتيجة قرب انتهاء عمليات التسييل فى المحافظ الاستثمارية للمتعاملين  بهدف الدخول فى اكتتاب "آى فاينانس" والذى من المتوقع أن يحدث زخما واضحا بالسوق خلال الفترة المقبلة. 

وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والإستراتيجيات لدى "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، إن تخطى المؤشر الرئيسي "إيجى إكس30" لمستوى المقاومة الرئيسي عند 10700 نقطة خلال الأسبوع الماضى والتى كانت تمثل حجر عثرة لاستكمال رحلة الصعود، والتى نجح فى  باختراقه الوصول إلى مستوى 11000 نقطة تقريبا بفعل صعود البنك التجارى الدولى.

وأضاف جاب الله، أن السوق تترقب انتهاء الطرح الخاص بشركه "أى فاينانس"، بما يعنى انتهاء الضغط البيعى على اغلبية الاسهم ، فضلا عن نسبة التخصيص التى ستكون متدنيه للاقبال الشديد على الاكتتاب والتى قد لا تتعدى مستوى ٥% ، مما يعنى استرداد جزءا كبيرا من الأموال المخصصة للاكتتاب التى سيتم اعادة تدويرها بالسوق مرة اخرى ، مشيرا إلى أن استمرارارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عالميا سيدفع بعض الاسهم الى الصعود بنسب متفاوتة لا سيما اسهم قطاع البتروكيمياويات التى بدات فى التأثر ايجابيا بالتحركات العالمية. 

 توقع جاب الله ، استمرار التحركات الإيجابية للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري  مع اعتبار أن مستوى 11350 نقطة يمثل منطقة المقاومة والتى باختراقها يتكون شكل فنى مستهدفه 12700 ولكن على المستوى الاسبوعى أى متوسط الأجل وليس قصيرالأجل، مع اعتبار مستوى 10700 هو الدعم الحالى ومستوى 10400 هو الدعم الرئيسي للسوق، مع الأخذ فى الاعتبار أن أبرز القطاعات فى الأسبوع المقبل ستكون قطاع الدفع الاليكترونى وقطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك، ناصحا المتعاملين باقتناص فرص تراجع الأسهم، خلال موجات التصحيح أو عمليات جنى الأرباح التى تحدث من آن لاخر.

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