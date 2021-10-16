السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تخصص مساعدات إنسانية إضافية لأمريكا الوسطى والمكسيك

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص أكثر من 20 مليون دولار إضافية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لما يقرب من 700 ألف لاجئ ومهاجر من الفئات الضعيفة في أمريكا الوسطي والمكسيك.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن هذا التمويل الإضافي يرفع إجمالي المساعدة الإنسانية الأمريكية لأمريكا الوسطى والمكسيك إلى أكثر من 331 مليون دولار للسنة المالية 2021.


وأوضح البيان، أن الولايات المتحدة جددت مخاوفها إزاء الزيادة المستمرة في الاحتياجات الإنسانية والتهجير القسري في المنطقة، وحثت الجهات المانحة الأخرى على المساهمة في الاستجابة الدولية وتقديم الدعم اللازم لإنقاذ الأرواح.


وأضاف البيان أن هذا التمويل الإضافي من شأنه أن يدعم سبل الوصول إلى الحماية الدولية والوصول إلى الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي وغيرها من الاحتياجات، بما في ذلك الوقاية والعلاج من كوفيد-19.


وأكدت الولايات المتحدة أنه من خلال شركائها من المنظمات الدولية، يدعم تمويل مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أيضًا بناء قدرات الحماية للحكومات في المنطقة.


وأفادت الخارجية الأمريكية بأنه من خلال هذه المساعدة الإنسانية الجديدة، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز مهمتنا لإدارة الهجرة بشكل تعاوني في المنطقة، بما في ذلك من خلال تعزيز الوصول إلى الحماية وزيادة استجابة الولايات المتحدة للاحتياجات الإنسانية العاجلة في أمريكا الوسطى والمكسيك.

وأوضحت أن هذا جزء من نهج الإدارة الأمريكية الشامل لدعم الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية مع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في المنطقة.


واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها إن الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في أمريكا الوسطى والمكسيك وطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر في المنطقة.

واشنطن أمريكا الوسطى المكسيك أمريكا

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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