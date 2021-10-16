اليوم.. محاكمة رئيس حى مصر القديمة و8 آخرين بتهمة تلقى رشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، وأخذ مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدي جمع القمامة العاملين في نطاق الحي.



وقررت النيابة العامة إحالة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة.



وكشف أمر الإحالة العامة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين " ع.خ" 54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و"ع.ج" ، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"م.س"، 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و"م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات،" ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و" ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة، فقام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و " م.ث" و " م.ع" ، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثاني توسط و آخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بان توسط والمتوفي في طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.