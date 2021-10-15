الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق محول كهربائي بقرية في البحيرة

حريق محول كهربائي
حريق محول كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء، خاص بقرية دمتيوة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بدون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم حاتم السمرى نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بورد بلاغ من الأهالى بنشوب النيران داخل محول كهربائي خاص بقرية دمتيوة التابعة لدائرة المركز بجوار كنيسة دمتيوة.

سيارات الحماية المدنية

وعلى الفور انتقل الرائد صلاح الكفراوي رئيس الحماية المدنية بكوم حمادة وسيارة الحماية المدنية، وتم فرد كردون أمنى حول الحريق لمنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سيارات الحماية المدنية
محافظة الحماية المدنية المباحث مستشفى الاول البحيرة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

الخطر الكامن.. أسرار الأزمة الاقتصادية العالمية

تنبيه مهم من «الداخلية» لقائدى الدراجات النارية والسيارات

رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

فستان «شراشيب».. إطلالة جريئة لرانيا يوسف في اليوم الثاني لـ«الجونة السينمائي»

«اتصالات مستمرة من مصر».. الدحيل القطرى يكشف الموقف النهائى لـ فرجانى ساسى

«الحر راجع».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى