السيطرة على حريق محول كهربائي بقرية في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة على حريق نشب في محول كهرباء، خاص بقرية دمتيوة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بدون إصابات بشرية.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم حاتم السمرى نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بورد بلاغ من الأهالى بنشوب النيران داخل محول كهربائي خاص بقرية دمتيوة التابعة لدائرة المركز بجوار كنيسة دمتيوة.

سيارات الحماية المدنية

وعلى الفور انتقل الرائد صلاح الكفراوي رئيس الحماية المدنية بكوم حمادة وسيارة الحماية المدنية، وتم فرد كردون أمنى حول الحريق لمنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.