رئيس حى أول طنطا يكشف حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم بمقلب قمامة

كشف عادل داوود رئيس حي أول طنطا، حقيقة العثور على بقايا عظام وجماجم في مقلب قمامة بطريق شوبر الدائري بدائرة الحي أنها عبارة عن هيكل تعليمي بلاستيك ألقاه أحد طلاب كلية الطب وليست عظام بشرية.

وكان أهالي مدينة طنطا في محافظة الغربية تداولوا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للعثور على جماجم وعظام بشرية ألقاها مجهول فى مقلب للقمامة بطريق شوبر.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة طنطا يفيد العثور على جماجم وهياكل وباقي عظام بشرية بالقرب من حديقة الطفل بعد كافيه الاستاد.

وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية لمكان الواقعة لمعرفة المتسبب في ذلك.



من جانبه؛ قال محمد السيد أحمد أهالي المنطقة إنه أثناء مروره بجوار مقلب القمامة بالمنطقة المذكورة تم العثور على بقايا عظام وجماجم بشرية وتم إبلاغ مركز الشرطة على الفور وإخطار الصحة والنيابة.

وأضاف عادل ابراهيم أحد الأهالي أيضا أن هذه العظام ميتة منذ 30 عاما تقريبا ويظهر هذا في شكلها وتحللها مطالبا النيابة بدفن هذه الجثث في مدافن الصدقة بمعرفة الأهالي ويتم تكفين هذه الجثث مرة أخرى والصلاة عليهم ودفنهم.

ورجحت الأهالي أن يكون أحد الأشخاص قام بحفر أحد القبور واستخرج هذه الجثث وألقى بها في العراء إما بسبب خلافات شخصية أو عائلية أو أن يكون أحدهم قام ببناء منزل على إحدى المقابر وألقى بهذه العظام في الطريق وهو ما يخالف الشرع وينتهك حرمة الأموات.