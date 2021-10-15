الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية بالمنيا

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن تحرير 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وكافة المعروضات على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، والتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء امن للمواطنين، ورصد المخالفات حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه خلال الحملات تم ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، منها 58 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية أخرى)، كما تم ضبط 19 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية).

- التموين تضع خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأكد كمال تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.

وكيل وزارة التموين علي المصيلحي مجهولة المصدر حملات تفتيشية رصد المخالفات الإجراءات القانونية سلامة الغذاء مقررات التموين مواطنين مخابز على المواطنين وزير التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية اجراءات وزارة التموين قضايا تموين المواد الغذائية الغذائية الإجراءات المصيلحي الدكتور صحة المواطنين مخالفة تموينية مواصفات المقررات التموينية قضايا تموينية حملات تفتيش المخابز البلدية المحال التجارية صحة المواطن غير مطابق للمواصفات عدم الالتزام التموين والتجارة الداخلية منتجات مجهولة المصدر مديرية التموين التموين والتجارة دقيق بلدى مدعم لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين لمحال التجارية المتابعة الميدانية كافة القطاعات دكتور محمود يوسف لإجراءات القانونية الدكتور محمود يوسف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لدكتور علي المصيلحي اتخاذ كافة الإجراءات تكثيف حملات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة عدم وجود القطاعات الخدمية بتكثيف حملات الخدمية

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