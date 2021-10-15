ضبط 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن تحرير 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وكافة المعروضات على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، والتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء امن للمواطنين، ورصد المخالفات حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه خلال الحملات تم ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، منها 58 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية أخرى)، كما تم ضبط 19 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية).

- التموين تضع خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأكد كمال تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.